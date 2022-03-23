Журналистские союзы Беларуси и Европы призывают российских пропагандистов отказаться от трансляции лжи

Журналистские союзы Литвы, Беларуси, Германии, Латвии, Эстонии и Польши выступили с открытом обращением к российским пропагандистам, в котором напомнили об ответственности "за соучастие в развязывании войны и убийстве мирных граждан" и призвали одуматься и сойти "с этой безумной карусели лицемерия, подлости и обмана".

Об этом сообщает Delfi.lt.

"На вас - работниках российских СМИ лежит непосредственная и прямая ответственность за развязанную путинским режимом очередную войну. Вы долгие годы игнорировали важный постулат журналистики - проверку информации. Вы транслировали ложь из Кремля и вдобавок разгоняли ее градус, устраивая долгоиграющие псевдообсуждения, при том не допуская никакого инакомыслия по сути.

Вы лгали россиянам насчёт вторжения российских войск в Грузию в 2008-м; незаконный и нелегитимный «референдум» в Крыму в 2014-м выдавался вами по кремлевским методичкам за «торжество народного волеизъявления»; и теперь от вас аудитория слышит о нацистах, существующих только в маниакальном сознании одного тщедушного трусливого человечка, запершегося в глубоком бункере даже от своих подельников. Бред и словоблудие не всегда буквально трезвых и адекватных провластных спикеров выдавались вами за истину в последней инстанции.

Теперь же кровь детей и стариков Украины, искалеченные судьбы одурманенных российских солдат - и на вашей совести. Да, путинский режим жесток. Да, не у всех найдутся душевные силы говорить правду в микрофоны и телекамеры. Но всегда есть возможность отказаться - даже не уволиться, просто не выдавать ложь во всеуслышание. Не брать в руки бумажек с «новостями», сляпанными в Кремле - над которыми смеются здравомыслящие люди всей планеты. Если солидарность победит - у режима не найдётся штрейкбрехеров для этой грязной и убийственной работы.

Сегодня - определяющие часы. Путинская клика, которая не раз кромсала Конституцию ради удержания власти - уничтожила экономику страны. Вы - прямые соучастники и пособники этого преступного режима. Пожалуйста, не тратьте время на тщетные ток-шоу и пространные сюжеты а-ля «как бы нам избежать санкций». Говорите прямо - из-за чего эти санкции введены. Не хватает мужества - опять же, уйдите в сторону: возьмите больничные, отправьтесь в отпуск, возьмите отпуск без содержания. За пару недель люди, оставшиеся без информационного дурмана - наедине с пустыми полками - сами сделают должные выводы.

Еще раз - сегодня ещё есть возможность выйти из этой ловушки, в которую вы, вольно или невольно, угодили. Возможно, вы потеряете работу, возможно у кого-то есть ипотека - но вдумайтесь, если страна изменится - работа ваша вернётся, а вот на что вам ипотечные квартиры, в которые вы потом не сможете купить ни обои, ни плитку, ни кран на кухню - большой вопрос. И вы рискуете стать на долгие годы представителями последнего поколения россиян, которое свободно выезжало за границу, или приобретало хороший автомобиль.

Перестать работать на путинскую пропаганду сейчас - значит, избежать уголовного преследования. Действующие российские законы, хоть и принятые путинским режимом, вполне позволяют осудить каждого, кто способствовал распространению лжи из Кремля за пропаганду агрессивной войны. Кроме того, расследование преступлений российской военщины в Украине уже ведётся международным уголовным судом в Гааге. Пленные российские солдаты уже дают показания, что были обмануты своими командирами, а также российским телевидением и радио - и это станет достаточным основанием для возбуждения уголовных дел в отношении всех, кто будет отмечен в эфире и в печати с изложением ложных сообщений от поджигателей войны.

Такой мониторинг начинается с 00:00 дня, следующего за днем публикации этого манифеста. И фамилии тех, кто продолжит заливать Россию потоками фэйков будут тиражироваться в ведущих мировых СМИ. Маргарита Симонян, к примеру, скоро будет объявлена в международный розыск. Она - первая, но далеко не последняя. Человечество сполна воздаст забывшим уроки Второй Мировой войны. Главный из них - соучастие в развязывании войны и убийстве мирных граждан - тягчайшее преступление. И страшный грех - если слова о вере ещё способны тронуть ваши души.

Напомним вам о судьбе Ганса Фриче - руководителя имперского радио Третьего Рейха. Он был осуждён к 9 годам тюрьмы - только за участие в нацистской пропагандистской машине. И умер в камере-одиночке. Подумайте, если рассудок ещё не покинул вас - ваши начальники, отдавая приказы публиковать ложь, не делают этого в письменной форме. И когда наступит время расплаты - они заявят, чтобы смягчить свою участь, что вы все это делали по собственной воле. Вас предадут. Как предают российские генералы своих солдат и офицеров, бросая их полуодетыми и голодными на произвол судьбы.

А вместе с уголовными делами и суровыми приговорами вам будут адресованы ещё и иски тысяч родственников тех, кто погиб в Украине от российских снарядов и бомб. И ваших ипотечных квартир точно не хватит, чтобы по ним рассчитаться. Не превращайте же свою жизнь, жизнь своих родителей и детей, жизнь всех россиян в ад! Сойдите с этой безумной карусели лицемерия, подлости и обмана. Оставьте главного преступника одного - под страхом неминуемого возмездия. Прямо сейчас. Завтра может быть поздно!".

Свои подписи под обращением поставили председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец , президент Союза журналистов Эстонии Хелле Тийкмаа, председатель Национального совета каналов общественного доступа Д-р Вольфганг Рессманн (Германия), член правления Союза журналистов Латвии Имантс Лиепиньш, председатель правления Латвийской ассоциации журналистов Илья Козиньш, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс, председатель Польской ассоциации журналистов Кшиштоф Сковроньский.