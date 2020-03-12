Российский рынок акций рухнул рекордно с дефолта 1998 года

Разгром на российском фондовом рынке, который продолжается третий день подряд, войдет в историю отечественных биржевых торгов. За три дня - с 10 по 12 марта - индекс РТС рухнул на 23,17% и по итогам сессии в четверг обновил минимум с 2016 года - 966 пункта.

Отвесное падение, в результате которого 50 крупнейших российских компаний суммарно подешевели на 44 млрд долларов, или 3,3 триллиона рублей, стало рекордным с августа 1998 года.

В 21-м веке РТС ни разу не завершал неделю снижением такого масштаба. Потери по итогам любой недели декабря-2014 не превышали 12,05%. В ходе кризиса-2008 худшей для рынка стала неделя с 5 по 12 октября, когда индекс рухнул на 21,12%.

Быстрее, чем сейчас, - на 29,56% за неделю - РТС падал в период с 16 по 20 августа 1998 года, когда Россия объявила дефолт, пишет finanz.ru

Во вторник больше чем на 10% рухнули фондовые индексы Европы, а торги в США были остановлены на 15 минут из-за падения индекса S&P500 больше чем на 7%.

Dow Jones переживает самое быстрое крушение со времен Великой депрессии: с последнего пика он потерял 20% за 19 торговых дней. В ноябре 1931 года на это потребовалось 15 дней, а падение 2008-2009 года развивалось не один месяц.

Рынок акций Германии обвалился на 12,2% за день и 20,1% с начала недели, чего на бирже Франкфурта не видели с 1989 года.

Отток капитала с развивающихся рынков достиг 42 млрд долларов и превысил крах финансового рынка Китая в 2015 году и глобального финансового кризиса 2008 года.

Основным риском для инвесторов становится эпидемия в США по китайскому сценарию, которая столкнет в рецессию крупнейшую экономику мира. При таких вводных ФРС может напечатать триллионы, но без вакцины от коронавируса это не оживит бизнес и не предотвратит карантин.

РТС может упасть до 870 пунктов, нефть - ниже 30 долларов и обновить минимумы за несколько десятилетий.