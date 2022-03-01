Песков не располагает данными о потерях России в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает данными о потерях Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе военной операции на Украине.

"Мы не обладаем такой информацией. Я не располагаю какой-либо информацией и не могу вам ее предоставить", - сказал он журналистам во вторник, предложив дождаться конца «операции» для получения ответа на вопрос о потерях России в ней.

Пескова спросили, докладывают ли Путину о потерях российской стороны.

"Президенту РФ докладывают полную информацию о том, как проходит эта операция, полная информация докладывается", - ответил пресс-секретарь.