Украинские военные с острова Змеиный живы и находятся в плену

Украинские военные, служившие на острове Змеиный живы и находятся в российском плену, сообщают военно-морские силы Украины.

24 февраля российские военные установили контроль над украинским островом Змеиный в Черном море. В соцсетях распространялась аудиозапись того, как российский военный корабль предлагал украинским солдатам сдаться, а те нецензурно ему отказали.

После этого МВД Украины заявило, что все военные на острове были убиты российским огнем. Российская же сторона говорила, что 82 человека были взяты в плен.

Согласно сообщению ВМС Украины, 26 февраля на остров Змеиный направилось украинское гражданское судно, чтобы оказать помощь соотечественникам. Судно также было взято в плен российскими войсками, передает BBC

"Незаконный захват гражданского судна - некомбатанта, что не совершали никакого военного задачи, является нарушение правил и обычаев войны, международного гуманитарного права. Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины", - говорится в сообщении.

Также украинские военные заявили, что российская сторона разрушила всю инфраструктуру острова, поэтому связь с ним сейчас потеряна.