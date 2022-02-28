Абрамович уговаривает Путина остановить войну

Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович вовлечен в переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной, сообщил его пресс-секретарь.

55-летний российско-израильский миллиардер пытается помочь остановить вторжение России в Украину, передает УНИАН.

"Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая, что поставлено на карту, мы просим вас понять, почему мы не комментируем ситуацию ни как таковую, ни его участие. Спасибо", - сказал представитель Абрамовича.

Причастность Абрамовича также подтвердил украинский кинорежиссер и продюсер Александр Роднянский.

"Я могу подтвердить, что украинская сторона пыталась найти кого-то в России, готового помочь им в поиске мирного решения. Они связались с Романом Абрамовичем через еврейскую общину и обращались к нему за помощью", - сказал Роднянский.