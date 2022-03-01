Российская Urals падает в цене в Европе на фоне санкций против РФ

Скидка на российский экспортный сорт нефти Urals в Европе по отношению к эталону в понедельник, 28 февраля, вновь достигла максимального значения за всю историю наблюдений с января 1990 года.

Об этом говорится в сообщении международного ценового агентства Argus, передает ТАСС.

Так, на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) скидка в понедельник увеличилась еще на $3,35 за баррель по сравнению с пятницей, 25 февраля, до $15 за баррель к Североморскому датированному сорту, который рассчитывается Argus. В Средиземноморье (CIF Augusta) скидка на партии Urals по 80-100 тыс. тонн выросла на $3,35 за баррель, до $13,31 за баррель. В абсолютном выражении цены на российский сорт нефти в обоих регионах выросли на $0,44 и установились на отметках $88 и $89,69 за баррель соответственно.

В то же время спрос на спотовые партии Urals почти отсутствовал на фоне опасений санкционных рисков в условиях жестких ограничительных мер против России из-за военной операции на Украине. "Резкое удорожание морских перевозок нефти из портов России и повышение ставок страхования, а также отказ некоторых банков открывать аккредитивы на покупку российской нефти также оказывают давление на Urals", - отметили в Argus.

По данным агентства, фрахт судов для поставок Urals продолжает дорожать на фоне сложившейся ситуации. Стоимость морской перевозки партий Urals из порта Приморск на северо-запад Европы выросла в понедельник на 75 пунктов по международной фрахтовой шкале Worldscale (WS), до WS400, что является максимальным уровнем с 17 февраля 2005 года. Цена фрахта судов для поставок партий российского сорта нефти по 80 тыс. тонн из порта Новороссийск в Средиземноморье сохранилась на уровне WS480 - это наивысший уровень за всю историю наблюдений с 19 декабря 2005 года, указали в Argus.