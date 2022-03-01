Лукашенко опять обходит тему использования Россией территории Беларуси в войне с Украиной

Лукашенко в очередной раз заявил, что белорусские военные не участвуют и не планируют участвовать в войне России с Украиной.

Он сообщил, что российское вторжение осуществляется по пяти направлениям: с Крыма, Донецка, Луганска в направлении Киева, Чернигова, Харькова.

"При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно", - сказал Лукашенко.

"Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос - о нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости. Мы прикрываем своими силами Государственную границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов, оружия", - подчеркнул он.

Лукашенко сообщил, что в Беларуси также приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить ударов «в спину российским войскам».

"Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами", - рассказал он и пояснил: "По-другому мы не можем. Мы постоянно ждем провокаций от западных партнеров. То в политике, то в экономике, то в военной сфере".

Лукашенко уже в который раз, отрицая участие белорусских военных в российской агрессии, ничего не говорит об использовании Россией белорусской территории для концентрации сил перед очередными атаки и нанесения ракетных ударов как с земли так и с воздуха.