Лукашенко: Прекратите играться в эту рыночную вакханалию

Лукашенко в очередной раз потребовал от правительства и Нацбанка принятия совместных «выверенных и разумных», но «нормальных» решений.

"Сегодня не до того, что мы независимое правительство, Нацбанк независимый, а Президент пусть принимает решения. Собирайтесь и принимайте все экономические решения - выверенные, разумные, на перспективу. Если видите обострение ситуации в экономике, финансах, принимайте решение. Золотовалютных резервов у нас достаточно. Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля - это их право, мы же выбрали такую экономику", - сказал Лукашенко

"Принимайте нормальные решения, прекратите играться в эту рыночную вакханалию, в противном случае ответите по законам военного времени, уважаемые друзья", - предупредил он.

Он затронул референдум и поправки в Конституцию, предусматривающие перераспределение полномочий.

"Даже те, кто не хотел менять ситуацию в стране, нас поддержали. Люди чувствуют, что происходит, лучше, чем мы с вами. Это нам сигнал. Это прежде всего мне сигнал - действуй. Предложил - мы тебя поддержали. Действуй. Поэтому я убедительно всех вас прошу. Чрезвычайщины - никакой сейчас. Обострения - никакого. Сейте, убирайте, когда придет время, женитесь, выходите замуж, рожайте детей, кушайте, выпивайте, но в меру, чтобы голову не потеряли - живите обычной жизнью. Когда нужно будет, я вас позову. Мы пока с военными контролируем ситуацию. Это наше дело святое", - утверждает Лукашенко.