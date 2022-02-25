Последнее обновление: 25.02.2022 10:15

Евросоюз на год продлил индивидуальные санкции против властей Беларуси

Евросоюз продлил на 12 месяцев до 28 февраля 2023 года санкции в отношении представителей руководства и бизнеса Беларуси, включая Александра Лукашенко.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу нормативном акте в Официальном журнале ЕС, передает ТАСС.

В настоящее время ЕС ввел несколько пакетов санкций против Беларуси, в общей сложности в черный список включены 183 физлица и 26 организаций. Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юридическими лицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов.

В настоящее время ЕС разрабатывает очередной санкционный пакет против Беларуси.

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