Евросоюз на год продлил индивидуальные санкции против властей Беларуси

Евросоюз продлил на 12 месяцев до 28 февраля 2023 года санкции в отношении представителей руководства и бизнеса Беларуси, включая Александра Лукашенко.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу нормативном акте в Официальном журнале ЕС, передает ТАСС.

В настоящее время ЕС ввел несколько пакетов санкций против Беларуси, в общей сложности в черный список включены 183 физлица и 26 организаций. Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юридическими лицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов.

В настоящее время ЕС разрабатывает очередной санкционный пакет против Беларуси.