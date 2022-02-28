Украина потеряла контроль над Бердянском

Российские войска взяли под контроль Бердянск и Бердянский район (Запорожская область), подтвердила местная администрации.

При штурме города один человек погиб и один был ранен. Полиция расформирована.

“Хотелось бы сказать всем нам — доброе утро, Бердянск!”, Но будем очень сдержанны. Ночь была сложной, но легче, чем мы ожидали. В настоящее время работники детской и взрослой поликлиник — отказались выходить на работу. Городская больница — работает в полноценном режиме", — сообщил секретарь Бердянского горсовета Александр Свидло.

Городской транспорт сегодня не будет ходить. Город обеспечен водой и канализацией. Машины по вывозу мусора работают, также работает колл-центр.