Нацбанк и биржа Казахстана предупредили о возможной приостановке торгов

Казахстанская фондовая биржа (KASE) может приостановить валютные торги 28 февраля из-за давления внешних геополитических факторов, говорится в совместном заявлении биржи и Национального банка Казахстана.

В заявлении отмечается, что Национальный банк и АО «Казахстанская фондовая биржа» решили изменить регламент торгов по валютной паре тенге — доллар США. Так, 28 февраля торги откроются в 15:00 (12:00) по времени Нур-Султана в формате франкфуртского аукциона. Обычно они начинаются в 10:15 (07:15).

«Данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны», — сказано в заявлении.

При этом представители банка и биржи отметили, что могут полностью приостановить валютные торги «по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках».