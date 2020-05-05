Власти Казахстана обязали госэкспортеров продавать валюту на внутреннем рынке

Власти Казахстана обязали госэкспортеров сырья продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке для поддержки курса тенге, одновременно предупредив, что будут пресекать незаконные операции на валютном рынке страны.

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Независимый Казахстан".

«Вместе с валютами других стран произошел и спад курса нашего тенге. В этой связи правительство и Национальный банк приняли конкретные меры для стабилизации ситуации. Я поручил квазигосударственному сектору часть прибыли в виде валюты, поступающей от экспорта, реализовывать на внутреннем рынке», - сказал Токаев, которого цитирует агентство Казинформ.

По его словам, в условиях рыночной экономики урегулировать такой вопрос очень непросто.

«Не секрет, что основная часть валюты в нашу страну поступает от экспорта сырья. Рано или поздно курс тенге стабилизируется. Однако на это влияют и внешние факторы. Курс тенге в отношении к доллару зависит от спроса и предложения на валютном рынке, поэтому уполномоченные органы будут пресекать незаконные операции на валютном рынке», - сказал Токаев.

Он заверил, что Нацбанк будет придерживаться свободно плавающего курса тенге.