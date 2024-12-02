Последнее обновление: 02.12.2024 18:00

Казахстанский тенге упал до рекордного уровня

Казахстанская валюта упала до рекордно низкого уровня в понедельник после того, как центральный банк потратил более $1 млрд на интервенции за последние две недели. Об этом пишет Bloomberg.

Тенге ослаб до рекордно низкого уровня – 530,83 за доллар, что привело к падению его курса в этом году более чем на 13%. Это самый плохой показатель среди валют региона после российского рубля, который упал более чем на 15%.

Правительство и центральный банк Казахстана принимают "скоординированные меры по стабилизации валютного рынка", заявил вице-премьер-министр Нурлан Байбазаров.

По его словам, правительство планирует обратиться к экспортерам с просьбой продавать доллары, а также ожидает притока иностранной валюты для инвестиционных проектов в следующем году, что поможет поддержать обменный курс.

На минувшей неделе Национальный банк Казахстана заявил, что падение тенге было вызвано укреплением доллара в мире и колебаниями цен на нефть, а также государственными расходами на инвестиционные проекты, стимулировавшими рост импорта.

Спрос на доллары усилился после того, как тенге пересек "психологический уровень" $500 за падение российского рубля, валюты второго по величине торгового партнера Казахстана, отмечает банк.

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