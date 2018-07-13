Казахстан встречает девальвацией пожизненное правление Назарбаева

У торговой войны Китая и США появилась первая жертва на пост-советском пространстве.

Казахский тенге дешевеет практически без остановок 1,5 месяца подряд и находится в шаге от нового минимума с 2016 года, пишет finanz.ru.

Курс доллара с 319 тенге в апреле поднялся до 345,8 тенге во вторник, когда парламент Казахстана принял закон о СовБезе, согласно которому президент Нурсултан Назарбаев, бывший партийный босс, управляющий 18-миллионной страной с 1989 года, получил пожизненное право возглавлять Совет безопасности.

Госагентство "Казинформ" сообщило, пожизненное правление делегировано "Лидеру нации, в силу его исторической миссии". Имя Назарбаева носят университет, школы и аэропорт Астаны, где его скульптура установлена на главной площади.

"Речь идет о том, что сейчас ситуация, сами видите, как развивается в нашем регионе и в целом в мире, чтобы дать сигнал обществу, соседям, что у нас в стране все стабильно", - цитирует Reuters министра юстиции Марата Бекетаева.

По валютному рынку Казахстана бьет торговая война между США и Китаем, который при Назарбаеве инвестировал в казахскую экономику почти 100 млрд долларов, из которых почти половина 43 млрд - были вложены в строительство промышленных, торговых и строительных кластеров.

Тенге падает на фоне падения юаня, говорит заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

"В Казахстане есть опасения, что в КНР может ухудшиться экономическая ситуация и это снизит инвестиции Китая в экономику Казахстана", - объясняет она.

С марта юань просел на 6,7% и находится на 5-месячном минимуме в 6,72 за доллар.