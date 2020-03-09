Последнее обновление: 09.03.2020 15:00

НБ Казахстана готов повысить ставку, проводить валютные интервенции

Национальный банк Казахстана готов обеспечить макроэкономическую стабильность в стране, предпринимая все необходимые шаги, включая повышение базовой ставки и проведение адекватной курсовой политики, говорится в совместном сообщении регулятора и правительства Казахстана.

Также НБ сообщил, что для стабилизации валютного рынка и обеспечения финансовой стабильности будет проводить необходимые валютные интервенции, передает Reuters.

Цены на нефть рухнули в понедельник почти на 30% после того, как Саудовская Аравия снизила официальные расценки на продажу нефти и запланировала резкое увеличение добычи в апреле, начав ценовую войну.

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