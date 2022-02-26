Украина отказалась обратно присоединяться к российской и белорусской энергосетям

Украина не будет присоединяться к российской и белорусской энергосетям после успешного прохождения изолированного режима в течение трех дней.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает УНИАН.

Автономная работа украинской энергосистемы в течение 24-26 февраля прошла успешно и доказала способность работать в изолированном режиме.

По словам Галущенко, работа в изолированном режиме должна была проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.

Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля, но этого не случилось из-за вторжения России.

"Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов. Я планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран о содействии в ускорении принятия решения о присоединении украинской энергосистемы к европейской", - написал министр.

Он добавил, что технически и технологически украинская энергосистема доказала состоятельность. Политически - слово за правительствами европейских стран.

"Итак, мы рассчитываем на европейский шаг навстречу. Но уверены в своих силах и способности обеспечить украинцев стабильным энергоснабжением, несмотря на плановость или ускоренность сроков синхронизации",- отметил глава Минэнерго.

Работа в изолированном режиме - испытание, которое проводится в рамках подготовки к синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Она предусмотрена Соглашением об условиях будущего объединения украинской и европейской энергосистем и должна проводиться в два этапа: в зимний и летний периоды.

Отмечалось, что испытания в изолированном режиме и будущая синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы будут осуществляться в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы.