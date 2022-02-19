Последнее обновление: 19.02.2022 10:09

ЕС рассматривает санкций против режима в Минске в случае участия в нападении на Украину

Евросоюз рассматривает вариант введения санкций против Беларуси, если она примет участие в атаке против Украины.

Об этом заявил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества 21 февраля, передает ТАСС.

"Да, мы рассматриваем введение санкций против Беларуси, если она примет участие в нападении на Украину", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом дипломат отметил, что на заседании в понедельник министры иностранных дел не будут обсуждать новые санкции против Минска.

"Мы работаем над очередным пакетом санкций против Беларуси, как вы знаете, но в понедельник этой темы в повестке не будет", - добавил он.

Евросоюз не будет обсуждать введение новых санкций против России до возможного "вторжения на Украину", заявил представитель ЕС.

"Санкции будут введены очень быстро, если произойдет вторжение. Мы надеемся, что этого не произойдет никогда, - сказал он. - Мы не будем обсуждать введение санкций, пока не будет вторжения".

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