США предупредили Зеленского о возможном вторжении РФ в течение 48 часов

Администрация президента США Джо Байдена проинформировала президента Украины Владимира Зеленского об оценке разведки относительно того, что Россия якобы готовится провести полномасштабное вторжение в течение следующих 48 часов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Newsweek.

«Президент Украины был предупрежден, что Россия, скорее всего, начнет вторжение в течение 48 часов на основании разведывательных данных США», — сообщил Newsweek официальный представитель США.

Кроме того, представитель США добавил, что сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом.

Источник, близкий к правительству Зеленского, также подтвердил Newsweek, что такое предупреждение было получено.

Отмечается, что это уже третий раз за месяц, когда Киеву было сказано готовиться к предстоящим широкомасштабным военным действиям по приказу президента России Владимира Путина.

Информацию подтвердил второй представитель американской разведки, который подчеркнул комплексный характер военной операции, которую Пентагон ожидал от России.

Сегодня, 23 февраля ряд правительственных сайтов Украины перестали открываться - в частности нет доступа к сайтам Кабинета министров, Министерства иностранных дел и официального портала Рады.