Последнее обновление: 22.02.2022 13:45

Украина рассмотрит вопрос разрыва дипотношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит запрос Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом он заявил во время брифинга с президентом Эстонской Республики Аларом Карисом, передает УНН.

“Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос”, - сказал Зеленский.

Он заявил, что рассмотрит не только этот вопрос, а “наши действенные шаги по эскалации со стороны Российской Федерации”.

“Мы считаем, что это был эскалационный шаг со стороны России, мы понимаем, что это юридическая агрессия, которая дает достаточно прочный фундамент по вероятной эскалации со стороны России и со стороны боевиков, которые окружают временно оккупированные украинские территории”, - добавил он.

Далее по теме
Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование