Последнее обновление: 24.02.2022 10:19

Нацбанк Казахстана резко повысил ставку рефинансирования

Нацбанк Казахстана принял внеочередное решение о повышении ставки сразу с 10,25% до 13,5%

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