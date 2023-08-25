Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых с коридором +/– 1 процентный пункт.

Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции, сообщает пресс-служба регулятора.

«... прогноз инфляции претерпел ряд изменений. На краткосрочном горизонте неопределенность по росту цен снизилась. В базовом сценарии в текущем году инфляция прогнозируется в пределах 10-12%, в 2024 году – 7,5-9,5%, в 2025 году – 5,5-7,5%. При этом без учета прямого эффекта от повышения тарифов ЖКУ, на который Национальный Банк не реагирует изменением базовой ставки, достижение среднесрочной цели в 5% ожидается уже к концу 2025 года. Этому будут способствовать дальнейшее ослабление давления со стороны внешней среды и денежно-кредитные условия, которые находятся в сдерживающей зоне. Основные риски прогноза инфляции включают усиление фискального стимулирования, незаякорение инфляционных ожиданий, ускорение инфляции в России и возможный рост мировых цен на продовольствие в результате невозобновления «Зерновой сделки». Также одним из рисков прогноза является продолжение реформ ценообразования на рынке ГСМ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при дальнейшем ритмичном замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части плавное снижение базовой ставки продолжится.

«При этом пространство для снижения, которое сформировано позитивной динамикой внешних факторов, ограничивается рисками потенциального усиления фискального стимулирования. Это требует осмотрительного подхода при принятии ближайших решений. Не исключаются паузы в снижении базовой ставки для накопления фактических данных и мониторинга рисков», - также сказано в сообщении.