Нацбанк Казахстана повысил ставку рефинансирования до 12%

Нацбанк Казахстана принял внеочередное решение с 10 марта 2020 года повысить базовую ставку на 275 базисных пунктов, с 9,25% до 12% годовых.

«С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 10,5%», - говорится в пресс-релизе НБ Казахстана.

Регулятор пояснил, что решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике, назвав главными факторами коронавирус и нефть.

Нацбанк Казахстана подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса национальной валюты, но не исключает валютные интервенции.

«При необходимости будут проводиться валютные интервенции для обеспечения стабильности финансовой системы» - говорится в пресс-релизе.

Регулятор вернется к вопросу об уровне ставки 16 марта 2020 года.