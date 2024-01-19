Нацбанк Казахстана понизил базовую ставку до 15,25% годовых

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана снизил базовую ставку до 15,25% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт.

"Годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий", - говорится в сообщении регулятора.

"Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным", - также сказано в сообщении.

"Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись несколько выше своих среднеисторических значений (0,7%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть потребительских цен, в декабре немного ускорилась. В целом, показатели базовой и сезонно очищенной инфляции в течение нескольких месяцев остаются стабильными. При этом они все еще превышают установленный таргет. Для уверенного снижения общей инфляции до 5% в 2025-2026 годах требуется дальнейшее замедление ее устойчивой части", - подчеркивает регулятор.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 23 февраля.