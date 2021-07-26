Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9% до 9,25% годовых

Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку с прежних 9% до 9,25% годовых, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/- 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,25%», - говорится в сообщении.

Как пояснили в Нацбанке, взвешенное ужесточение денежно-кредитной политики вызвано необходимостью упредить риски раскручивания инфляционной спирали и вернуть инфляцию в целевой коридор 4-6% в 2022 году, передает ТАСС.

«При этом учтено влияние нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и, в частности, в Казахстане на восстановление деловой активности. Повышение ставки поддержит привлекательность тенговых активов, что увеличит эффективность ценообразования на валютном и денежном рынках с целью формирования ожиданий, исключающих нежелательные равновесия», - отметили в пресс-службе.

По итогам июня годовая инфляция составила 7,9%, месяцем ранее этот показатель находился на уровне 7,2%. «На фоне реализации рисков произошел рост всех компонентов инфляции. Существенный, нехарактерный для летних месяцев рост цен на 1,1% в июне 2021 года является максимальным значением для данного месяца с 2009 года», - следует из сообщения регулятора.

Очередное плановое решение Национального банка по базовой ставке будет объявлено 13 сентября.