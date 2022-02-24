Последнее обновление: 24.02.2022 10:19

Украина закрыла воздушное пространство

Украина закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов, сообщается на сайте госпредприятия по обслуживанию воздушного пространства «Украэрорух».

Также закрыто воздушное пространство нескольких южных областей России. Cамолеты облетают Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую и Брянскую области. Аэропорты в перечисленных регионах не принимают рейсы и задерживают их на вылет.

В свою очередь, Агентство по авиационной безопасности ЕС объявило территорию Украины активной зоной конфликта.

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