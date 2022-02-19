ЕС не сможет в ближайшее время заменить на СПГ поставки российского газа

ЕС в ближайшее время не сможет заместить поставки российского газа поставками сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. СПГ в странах ЕС сейчас продается по ценам, которые более чем в 3 раза превышают стоимость трубопроводного газа из России, передает РБК.

«В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США», - заявила глава Еврокомиссии. - Газ обеспечивает 24% энергобаланса всего Евросоюза, 90% этого объема импортируется, 40% импорта составляет российский газ, то есть энергозависимость весьма велика».

Между тем реальная доля российского газа на рынке ЕС еще выше, так как в этой формуле учитывается только газ, поставляемый по трубопроводам, тогда как Россия одновременно является одним из ведущих поставщиков СПГ на Украину.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что в доступе к СПГ Евросоюз поддерживают отдельные страны - импортеры газа, такие как Японии и Южная Корея, которые готовы заключать с ЕС своповые контракты на поставки СПГ, которые позволят высвободить дополнительные суда для поставок газа в Европу.

При этом она утверждает, что ЕС с 2014 года снизил зависимость от российского газа, поскольку построил «ряд СПГ терминалов», а также сеть локальных газопроводов, для переброски газа в любую страну сообщества в случае необходимости, а также в соседние страны, в том числе, обеспечивать газовые поставки на Украину за счет реверсных потоков.

Фон дер Ляйен повторила претензии к «Газпрому», что российская компания в период газового кризиса в ЕС «поставляла минимальные объемы газа в рамках своих контрактов», вместо того, «чтобы нарастить поставки и получать прибыль», что является «странным поведением».

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что СПГ «без сомнения остается углеродным источником энергии», поэтому со временем ЕС откажется и от него, ради «чистых зеленых видов энергии».