Последнее обновление: 19.02.2022 10:09

Лукашенко отменил налог на прибыль операторов магистральных нефтепроводов

В Беларуси указом №53 от 18 февраля 2022 года установлены ставки экологического налога на транзитную транспортировку нефти и нефтепродуктов.

С 1 января 2022 года ставка экологического налога составляет 0,35 рубля за прокачку 1 тонны нефти на 100 километров; 0 рублей за перемещение 1 тонны нефтепродуктов на 100 километров.

Указом предусмотрена отмена ставки налога на прибыль в размере 50 (пятьдесят) процентов, установленной для организаций, осуществляющих транспортировку по территории Республики Беларусь магистральными трубопроводами нефти и (или) нефтепродуктов транзитом.



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