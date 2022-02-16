Последнее обновление: 16.02.2022 18:57

Макей заявил о разгерметизации мозговой оболочки у западных политиков

Просчеты коллективного Запада в отношениях с Беларусью связаны с разгерметизацией мозговой оболочки у политиков, утверждает глава МИД РБ Владимир Макей, призывая Европу вести переговоры «с теми, кто реально принимает решения».

«Вы знаете, произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков, в результате чего они абсолютно неадекватно оценивают ситуацию. И эта неадекватная оценка является следствием их просчетов в политике в отношении Беларуси», - заявил Макей на пресс-конференции в Минске.

«Если вы не хотите разговаривать с теми, кто реально принимает решения и реализует эти решения в Беларуси, то о какой эффективности вашей политики можно будет говорить. Будут сплошные просчеты и провалы. Такое наше понимание этой ситуации», - отметил он.

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