Макей назвал главу МИД Литвы «лезущим из кожи вон мальцом»

Глава МИД РБ Владимир Макей обвинил страны-соседи в отсутствии "конструктивных подходов" с их стороны в последнее время.

«К сожалению, в последнее время мы не видим таких конструктивных подходов со стороны наших соседей, в первую очередь, со стороны Литвы и Польши", - сказал Макей.

По его словам, особое удивление у него вызывает глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Мой коллега, да простит он меня, напоминает мне мальца, который лезет сейчас из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь. Мы понимаем, почему это происходит, скоро там у них парламентские выборы. Поэтому там наперегонки все бегут в плане того, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь. Переживем и это", - заявил Макей.

Глава МИД РБ все еще пытается сыграть козырем, что в случае ухудшения отношений Запада с Минском Беларусь окажется уязвимой перед имперскими планами нынешнего руководства России и Путин отправит сюда вежливых человечков.

"… абсолютно неадекватная оценка со стороны неадекватных людей, неадекватно оценивающих ситуацию. Если они думают, что тем самым они укрепляют суверенитет и независимость Беларуси, они глубоко ошибаются. Я еще раз хочу повторить, что тем самым они подрывают этот суверенитет и независимость… прошу, чтобы мои коллеги остановились, задумались и попытались объективно, здраво оценить ситуацию и не доводить ее до той черты, когда уже вернуться назад будет невозможно", - сказал глава МИД РБ Макей.

Самое странное сводится к тому, что Макей как бы и не хочет замечать, что масть уже давно поменялась.