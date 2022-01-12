Инфляция в Беларуси в декабре замедлилась до 9,97% в годовом выражении, сообщил Белстат.

В декабре 2021 года потребительские цены выросли на 9,97% к декабрю 2020 года, на 0,9% - к ноябрю 2021 года и 9,5% с начала года.

Цены на еду в декабре 2021 года выросли на 1,3% к ноябрю, в годовом выражении – на 11,4% (к декабрю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в декабре 2021 года выросли на 0,3% к ноябрю, в годовом выражении – на 9,9%.

Тарифы на услуги в декабре 2021 года подорожали на 0,9% к ноябрю, в годовом выражении – на 7,6%.

За январь-декабрь 2021 года инфляция составила 9,5% (к январю-декабрю 2020 года).

Цены на социально значимые товары в декабре выросли на 9,1% в годовом выражении (к декабрю 2020 года), на 1,6% к ноябрю 2021 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 109,8%.