ЕАБР прочит Беларуси повышенный рост цен в I квартале 2022 года

Месячный рост потребительских цен в Беларуси в I квартале 2022 года останется повышенным, а годовая инфляция будет находиться около 10%.

Об этом говорится в февральском макроэкономическом обзоре ЕАБР.

«Инфляция может замедлиться в дальнейшем при условии ослабления внешнего ценового давления и отсутствия шоков на валютном рынке. Для снижения инфляции к 6% в 2022 г. могут потребоваться меры монетарной политики», - отмечают аналитики банка.

Вместе с тем, эксперты напоминают об ускорении роста кредитного портфеля белорусских банков во втором полугодии 21 года, вызванного ростом рублевой ликвидности из-за покупки Нацбанком иностранной валюты.

«Если темпы кредитования в текущем году существенно ускорятся, это может привести к рискам закрепления инфляции на повышенном уровне и дополнительного давления на курс», - отмечается в обзоре.

Кроме того, аналитики банка указывают на определенные проблемы на валютном рынке синеокой. Если в 2021 году Нацбанк смог купить на бирже валюты на сумму 1,3 млрд долл. благодаря росту профицита внешней торговли, то в 2022 году такой поддержки у белорусского рубля не будет.

«В 2022 году ожидается сокращение профицита внешней торговли в условиях замедления роста внешнего спроса и введенных ограничений западных стран. На этом фоне поддержка для курса белорусского рубля ослабнет», - сказано в обзоре.