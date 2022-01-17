Последнее обновление: 17.01.2022 11:46

ЕАБР не видит оснований для дальнейшего замедления инфляции в Беларуси

Эксперты ЕАБР не видят оснований для дальнейшего замедления инфляции в Беларуси, называя жесткую руку регулятора единственным инструментом ее (инфляции) сдерживания.

«ЕАБР ожидает, что рост потребительских цен в I квартале будет находиться около 10% в годовом выражении и может замедлиться при ослаблении внешнего ценового давления. Для снижения инфляции могут потребоваться меры регулятора», - говорится в еженедельном обзоре ЕАБР.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси по итогам 2021 года составила 9,97% (в ноябре – 10,34%). Замедлению инфляции способствовало снижение роста административно регулируемых цен до 9% в декабре с 9,8% и 10,7% в ноябре и октябре (в годовом выражении).

«Базовая инфляция не демонстрирует устойчивого замедления из-за внешнего ценового давления, повышенных инфляционных ожиданий, последствий низкого урожая», - отмечают эксперты банка.

В обзоре также сказано, что месячный рост базового индекса потребительских цен (в годовом выражении) с устранением сезонности оценивается ЕАБР выше 9% в декабре при среднем уровне 9,8% в 2021 году.

Ранее по теме


<Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование