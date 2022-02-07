Газпром не заказал прокачку по «Ямал – Европа» на II-III кварталы

Газпром на аукционе в понедельник не заказал прокачку через Польшу и Беларусь по газопроводу «Ямал-Европа» на второй и третий кварталы 2022 года, следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

Газпром также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину, сообщает ТАСС.

«Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на второй - третий кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам аукциона, который завершился в 14:00 мск, они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

«Газпром» также не забронировал на второй - третий кварталы предложенные мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию через Польшу, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, но они также остались невостребованными.

Цена газа в Европе отреагировала на итоги аукционов ростом на 1,3% - до $928,4 за 1 тыс. кубометров.

«Газпром» прекратил прокачку газа в Европу по газопроводу Ямал - Европе в прямом направлении 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. Холдинг также не бронировал на февраль прокачку газа по Ямалу - Европе. Это означает, что решение об объемах поставляемого газа по данному газопроводу будет приниматься на ежедневных аукционах бронирования.

Также российский холдинг уже на протяжении полугода не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину.