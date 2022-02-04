Последнее обновление: 04.02.2022 12:25

Газпром увеличит экспорт газа в Китай на 10 млрд. кубометров в год

Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту.

Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере», — говорится в сообщении, передает РБК.

Ожидается, что объем поставок российского газа в КНР увеличится на 10 млрд куб. м и достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по газопроводу «Сила Сибири»).

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что уже вторая газовая сделка с Китаем свидетельствует «о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства» между двумя странами. «Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что «Газпром» является надежным поставщиком газа», — отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что контракт «Газпрома» и CNPC рассчитан на 25 лет.



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