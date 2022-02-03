Власти России прекращают вещание и закрывают корпункт Deutsche Welle

МИД России объявил ответные меры на введение ФРГ запрета на вещание немецкоязычного телеканала Russia Today RT DE в Германии.

В качестве ответа, власти России закрывают корпункт Deutsche Welle в РФ, аннулируют аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, прекращают спутниковое и иное вещание Deutsche Welle в России, инициируют процедуру признания Deutsche Welle иноагентом.

Кроме того, власти составят "черный список" представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд в Россию (публиковать список не будут).

МИД РФ назвал перечисленное "первым этапом" ответных мер.