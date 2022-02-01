Последнее обновление: 01.02.2022 16:40

Пограничники Литвы изъяли из вагонов со щебнем из Беларуси контрабандные сигареты на €2,5 млн

Несколько партий контрабандных сигарет стоимостью более €2,5 млн были обнаружены литовскими пограничниками в вагонах грузовых железнодорожных составов, которые перевозили щебень из Беларуси.

"На основе имевшейся информации о возможной перевозке контрабанды на станциях Паневежис, Кедайняй и Утена в вагонах со щебнем были обнаружены обернутые жестяными листами 723 тыс. пачек сигарет с белорусскими бандеролями", - сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы.

Стоимость контрабанды оценивается в более чем €2,5 млн. Полицией по подозрению в организации контрабанды задержаны три гражданина Беларуси и гражданин Литвы, передает ТАСС.

Как в последнее время отмечают литовские погранслужба и таможня, табачная контрабанда все чаще приобретает организованный характер, когда через границу нелегально сигареты пытаются провезти не отдельные лица, а преступные группы, о чем говорят все более изощренные способы сокрытия контрабанды.

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