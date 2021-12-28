Последнее обновление: 28.12.2021 17:19

В Петербурге пресекли контрабанду 312 тыс. пачек белорусских сигарет

Сотрудники Балтийской таможни в порту Санкт-Петербурга пресекли попытку контрабанды 312 тыс. пачек белорусских сигарет общим весом 5,3 тонны из России в Польшу.

Тысячи килограммов табака попытались вывезти на торговом судне под видом зеркал в контейнере, сообщили во вторник в пресс-службе таможни, передает ТАСС.

"При вскрытии контейнера балтийские таможенники обнаружили деревянные короба, обшитые зеркалами, внутри которых находились сокрытые от таможенного контроля пачки сигарет. Всего было изъято 312,4 тыс. пачек белорусского производства Minsk, Queen и NZ общим весом 5,3 тонны", - рассказали в пресс-службе Балтийской таможни.

Партию товара, указанного в документах как "зеркала стеклянные без рам", пыталась вывезти в Польшу фирма, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. По предварительным оценкам, общая стоимость сокрытых табачных изделий составляет более 17 млн рублей.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к контрабанде, сами сигареты направлены на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды табачных изделий (200.2 УК РФ). Отдельно Балтийская таможня возбудила административное дело факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников (ч. 2 статьи 16.1 КоАП РФ).

Ранее по теме


<Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование