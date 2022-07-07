В Тюмени изъяли крупную партию сигарет из Беларуси

В Тюмени задержали крупнейшую партию нелегальных сигаретиз Беларуси. Более 28 тысяч пачек, хранившихся на складе одной из транспортных компаний, обнаружены сотрудниками Тюменской таможни.

«Более 28 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки и без средств идентификации выявили на складе известной транспортной компании сотрудники Тюменской таможни. Страна происхождения изделий — Республика Беларусь. Это крупнейшая партия нелегального табака в этом году», — сообщает пресс-служба региональной Тюменской таможни.

Сигареты в Тюмень прислали пять разных отправителей. Поставки шли из Москвы, Московской и Владимирской областей. Вся найденная табачная продукция изъята.