Последнее обновление: 07.07.2022 13:31

В Тюмени изъяли крупную партию сигарет из Беларуси

В Тюмени задержали крупнейшую партию нелегальных сигаретиз Беларуси. Более 28 тысяч пачек, хранившихся на складе одной из транспортных компаний, обнаружены сотрудниками Тюменской таможни.

«Более 28 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки и без средств идентификации выявили на складе известной транспортной компании сотрудники Тюменской таможни. Страна происхождения изделий — Республика Беларусь. Это крупнейшая партия нелегального табака в этом году», — сообщает пресс-служба региональной Тюменской таможни.

Сигареты в Тюмень прислали пять разных отправителей. Поставки шли из Москвы, Московской и Владимирской областей. Вся найденная табачная продукция изъята.

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