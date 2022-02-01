Премьер Эстонии поручила проверить соответствие транзита белорусский нефти санкциям ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поручила профильным министерствам проверить, является ли транзит произведенных в Беларуси нефтепродуктов через Эстонию нарушением санкционного режима против режима Лукашенко.

"Принципиальная внешняя политика должна выражаться и в ее применении дома - если мы договорились о санкциях, мы должны их применять, и если появляются пробелы, то нужно их устранять. В противном случае мы умаляем свою собственную убедительность и голос на международной арене. Министерство иностранных дел, министерство экономики и коммуникаций, налогово-таможенный департамент должны детально вникнуть в подозрения [по поводу транзита]", - заявила Каллас, передает Delfi.

Она призвала компетентные ведомства оценить, происходит ли "умышленное уклонение от санкций или злоупотребление законодательными пробелами ".

Каллас добавила, что попросила главу МИД Эву-Марию Лийметс вынести эту тему на совещание правительства.

В свою очередь Лийметс заявила порталу ERR, что транзит белорусских нефтепродуктов через Эстонию законен, но плохо сочетается с введенными ЕС санкциями против режима Лукашенко.

"Хотя транзит белорусских нефтепродуктов через Эстонию в его нынешнем виде является законным, я полностью согласна с тем, что он плохо выглядит на фоне санкций", - сообщила она.

"Наши ведомства, занимающиеся контролем за соблюдением санкций, безусловно, справятся со своими задачами, но правительству необходимо в ближайшее время пересмотреть свою политику в отношении санкций против Беларуси", - добавила также Лийметс.

Ранее в понедельник газета Eesti Päevaleht сообщила, что Эстония в прошлом году импортировала почти в три раза больше нефтепродуктов из Беларуси, чем годом ранее.