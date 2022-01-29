В Беларуси установлены цены на газ для предприятий и ИП в 2022 году

МАРТ РБ постановлением МАРТ №9 от 20 января 2022 года установил цены на газ для юридических лиц и ИП в текущем году, цены вводятся задним числом с 1 января.

Стандартная цена на газ для бизнеса установлена на уровне $264,57 (+$1,25 к прошлому году) или 674,15 (-4,92) рубля за 1 тыс. кубометров без учета НДС при условии потребления до 600 млн. кубометров газа в 2021 году. Курс пересчета в доллары составляет 2,5481 рубля.

«Установить отпускные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м при курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,5481:1 …», - говорится в документе.

Впрочем, для многих предприятий установлены льготные цены на газ. Предприятия экономических зон «Великий камень» и «Бремино-Орша», а также Гродно-Азот и БНБК (биотехнологическая корпорация) будут платить за газ $160,42 (+$2,05) или 408,77 (+0,35) рубля за 1 тыс. кубов (здесь и далее цена указана без НДС).

Производителям шерстяных тканей из волокон гребенного прядения и шерстяных тканей из волокон кардного прядения газ обойдется и вовсе по $111 и $137,9 за 1 тыс. кубов соответственно.

Товарищества собственников, организации застройщиков, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения будут покупать газ по $159,6 или 406,7 рубля.

По такой же цене будут оплачивать газ юридические лица, индивидуальные предприниматели, потребляющие свыше 600 млн. кубометров газа в год, кроме производителей азотных удобрений (Гродно-Азот).

Предприятия по производству стройматериалов, стеклозаводы, электроламповые заводы, бумажные фабрики и целлюлозные комбинаты будут платить за газ по $181,25 или 461,84 рубля, цементные заводы – $184.7 или 470,63 рубля.