В Беларуси с 1 февраля 2022 года меняются размеры бюджета прожиточного минимума

Минтруда Беларуси постановлением №4 от 21 января 2022 года утвердило размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, действующие с 1 февраля по 30 апреля 2022 года.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 296 рублей 55 копеек, что на 3 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г.

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ: трудоспособное население - 329,35 рубля, пенсионеры - 224,10 рубля, дети в возрасте до трех лет - 187,04 рубля, от трех до шести лет - 259,47 рубля, от 6 до 18 лет - 317,33 рубля.

В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2022 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей; повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров; доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста социальные пенсии.