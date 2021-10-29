С 1 ноября 2021 года изменяются размеры бюджета прожиточного минимума

Постановлением Минтруда РБ №71 от 21 октября 2021 года на период с 1 ноября 2021 г. по 31 января 2022 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 288 рублей 1 копейки, что на 1,6 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября 2021 года, говорится в сообщении Минтруда РБ.

Это четвертый перерасчет в 2021 году (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Таким образом, размер бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его значением, действовавшим с 1 ноября 2020 года, вырос на 11,6%.

В связи с изменением БПМ с 1 ноября 2021 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 1,6 %.