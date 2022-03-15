Реальные доходы беларусов в январе 2022 года выросли на 0,5%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе 2022 года выросли на 0,5% к уровню января 2021 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,3%.

Под реальными доходами понимаются денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги