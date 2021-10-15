Реальные доходы населения в январе-августе 2021 года выросли на 2,9%

Реальные располагаемые денежные доходы* населения Беларуси в январе-августе 2021 года выросли на 2,9% к уровню января-августа 2020 года, сообщает Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.

Как сообщалось, номинальная начисленная заработная плата в августе 2021 года составила 1463,2 рубля, за январь-август – 1394 рубля.

Реальная заработная плата в августе 2021 года выросла на 4,1% к августу 2020 года, в январе-августе – на 5,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.