Реальные доходы населения в январе-сентябре 2021 года выросли на 2,6%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-сентябре 2021 года выросли на 2,6% к уровню января-сентября 2020 года, сообщает Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%.

Как сообщалось, номинальная начисленная заработная плата в сентябре 2021 года составила 1442,7 рубля, за январь-сентябрь – 1399,7 рубля.

Реальная заработная плата в сентябре 2021 года выросла на 3,2% к сентябрю 2020 года, в январе-сентябре– на 4,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.