Адвокат россиянки Софии Сапеги не прошел аттестацию

Россиянка София Сапега уже очень скоро может остаться без адвоката, поскольку ее действующий защитник Александр Филанович не прошел аттестацию.

"Не прошел аттестацию в Минюсте. Недостаточно квалифицирован. В течение месяца прекратят лицензию адвоката",- сообщил Филанович в FB.

«П.С. Все ок. Серьезно. Случилось то, что случилось… Значит так оно и должно быть. И да, не без того, что я сам тупил на аттестации дико и позволил загнать себя в угол», - также написано в сообщении.

Уголовное дело против Сапеги находится в Гродненском областном суде. Россиянка обвиняется по семи статьям УК Беларуси.