В Минске вынесены приговоры по "делу взлома компьютерной системы Мингорисполкома"

Суд Заводского района Минска 28 января озвучили приговоры четырем политзаключенным по "делу взлома компьютерной системы Мингорисполкома".

Политзаключенных братьев Кима и Алексея Самусенко приговорили к 6,5 и 4 годам колонии общего режима соответственно, Павла Дрозда и Ивана Андрушойтя — к 3,5 годам колонии каждого.

Суд по шести статьям Уголовного кодекса — ч. 1 ст. 350 (модификация компьютерной информации), ст. 352 (неправомерное завладение компьютерной информацией), ч. 1 ст. 354 (использование вредоносных компьютерных программ), ч. 1 ст. 342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 341 (порча имущества в общественных местах), ч.1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (подготовка к участию в массовых беспорядках) — длился два месяца в закрытом режиме. За решеткой политзаключенные находятся уже почти 18 месяцев.

Судья Жанна Хвойницкая постановила рассматривать дело в закрытом режиме, потому что "в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну".

32-летнего основателя и члена Совета общественного движения "Дзея" Кима Самусенко задержали 3 ноября 2020 года по подозрению во взломе компьютерной системы Мингорисполкома (ч. 2 ст. 349 УК) и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в Минске с 9 августа (ч. 1 ст. 342 УК). После жесткого обыска, который сопровождался выстрелами в доме и применением физической силы, силовики забрали всю технику Кима и его жены, зарегистрированное охотничье оружие, деньги, БЧБ-флаг, флаг Украины, украинский паспорт жены и прочее.

Два дня спустя был задержан и брат Кима — 33-летний Алексей Самусенко. Он экономист, работал в сети фирм, специализирующейся на изделиях из пластика. Также по этому делу осуждены 35-летние Павел Дрозд и Иван Андрушойть.

Согласно версии обвинения, "в ночное время в октябре и ноябре 2020 года 35-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты и использования вредоносного программного обеспечения осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома. В результате указанных действий фигурант завладел записями камер видеонаблюдения, установленных в столице, с целью последующей публикации на различных интернет-ресурсах, в том числе деструктивных и экстремистских Telegram-каналах.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые с помощью вредоносного ПО получили доступ к компьютерным системам КУП "ЦИТ Мингорисполкома" и ГУВД Мингорисполкома, что повлекло за собой нарушение нормальной работы предприятий и госорганов, а также эти лица скопировали и удалили файлы различных форматов и внесли в них заведомо ложную информацию.

При проведении обысков изъяты вещевые доказательства, в том числе зарегистрированное огнестрельное оружие "Тигр", "Сайга-МК", "ИЖ-54", патроны, бронежилет, каски, мячи, радиостанции с гарнитурой для скрытого ношения, листовки с призывами к забастовке и пиротехника.