Генпрокуратура РБ передала в суд дело на минчанина за передачу персональных данных

Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении жителя столицы К., которому инкриминированы незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

«Согласно материалам дела К. в связи со своей трудовой деятельностью имел доступ к служебной информации, в которой содержались личные и персональные данные конкретных должностных лиц государственных органов», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, он передал администраторам телеграм-каналов сведения о частной жизни не менее 660 работников прокуратуры и Комитета госконтроля РБ.

Он также обвиняется «в пособничестве в разжигании иной социальной вражды и розни, а также в угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, иного лица, выполняющего общественный долг».