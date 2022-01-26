Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор политзаключенному Николаю Дедку

Верховный суд РБ 25 января 2022 года рассмотрел апелляционную жалобу на приговор политзаключенного Николая Дедка.

Апелляционную жалобу Николая Дедка рассматривала судебная коллегия Верховного суда, в которую входили судьи Владимир Давыдов, Андрей Ковальчук и Николай Гринцевич. В заседании принял участие прокурор Генеральной прокуратуры Андреев. Коллегия оставила жалобу без удовлетворения, а приговор — без изменений, сообщают правозащитники.

В апелляционной жалобе Николай Дедок не оспаривал то, что размещал статьи в созданном им телеграм-канале и участвовал в массовых мероприятиях, но подчеркнул, что этим не имел намерения нанести вред национальной безопасности Беларуси, а реализовывал свои права на свободу выражения мнения и свободу мирных собраний. Он высказал уверенность, что в деле отсутствуют доказательства, которые подтверждали бы его вину. Пояснительная записка же к бутылке с горючей смесью не содержит его подписи, что подтверждает фальсификацию доказательств. Также во время суда он заявил о пытках и избиении после задержания.

Приговор 33-летнему блогеру и активисту анархистского движения вынесли в Минском городском суде 10 ноября. Судья Анастасия Попко признала его виновным по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 342,ст. 361,ст. 295-3 и назначила наказание в виде пяти лет лишения свободы в условиях общего режима. Именно такое наказание запрашивал прокурор Антон Тюменцев. Николай не признал вину ни по ни одной статье.