Лидер ОГП Николай Козлов признан политическим заключенным

Белорусские правозащитники признали политзаключенным лидера Объединенной Гражданской Партии Николая Козлова.

Как сообщалось, Николай Козлов начал отбывать арест сроком на 3 месяца, назначенный ему по приговору суда Ленинского района г.Минска от 6 августа 2021 г. после рассмотрения дела в закрытом судебном заседании.

В декабре 2020 года и январе 2021 года Николая Козлова допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой в отношении Светланы Тихановской и иных лиц по «факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Каждый раз в ходе допроса политик отказывался давать подписку о неразглашении данных следствия. За это в его отношении составляли административные протоколы, назначали административный арест на 15 суток. По мнению прокуратуры, политик разгласил данные следствия в интервью СМИ. Николай Козлов вину по предъявленному обвинению не признал.

В соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ.

Пользование предусмотренными в пункте 2 ст.19 Пакта правами налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми:

«Оценивая информацию о допросах, принуждении к отказу от процессуальных прав, лишении свободы Николая Козлова, мы приходим к выводу о том, что в данном случае он преследуется из-за его политических убеждений, а также в связи с ненасильственным осуществлением свободы выражения мнений и информации, с нарушением права на справедливый суд. Поэтому мы признаем его политзаключенным в соответствии с п. 3.1(а) Руководства по определению понятия "политический заключенный", и требуем от властей Беларуси немедленно освободить политзаключенного Николая Козлова», - говорится в совместном заявлении белорусских правозащитников.

Чмсло политзакленных в Беларуси выросло до 969 человек.